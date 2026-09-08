Четыре человека пострадали при столкновении внедорожника и грузовика в Туве

Фото: vk.ru/police17

Четыре человека получили травмы в результате ДТП с участием внедорожника Mitsubishi Pajero и грузового автомобиля в Туве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике.

Авария произошла утром 8 сентября на 800-м километре трассы Р-257 "Енисей". В ведомстве уточнили, что всех пострадавших экстренно доставили в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее два легковых автомобиля столкнулись в Новоалександровском округе Ставропольского края. ДТП случилось на 11-м километре трассы Новоалександровск – Кропоткин, в районе поселка Южного. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе малолетняя девочка. Также несколько человек получили травмы.

