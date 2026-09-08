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08 сентября, 12:00

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Врач Поляков: просмотр видео за едой может привести к перееданию и ожирению

Врач предупредил, что просмотр видео за едой может привести к перееданию и ожирению

Фото: 123RF.com/adrew282

Просмотр видео и скроллинг ленты во время еды могут привести к перееданию и в перспективе способствовать ожирению. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал врач-диетолог Антон Поляков.

"Когда человек не обращает внимания на еду, он останавливается, как правило, только тогда, когда уже выраженно переел и есть состояние дискомфорта в желудке", – пояснил врач.

Научные данные подтверждают связь между использованием гаджетов за столом и перееданием. Исследователи Федерального университета Лавраса в Бразилии и Университетского медицинского центра Утрехта в Нидерландах установили, что во время просмотра видео или использования смартфона люди в среднем употребляли на 15% больше калорий и чаще выбирали более жирную пищу.

Ученые объяснили результат тем, что гаджет отнимает часть внимания и когнитивных ресурсов, из-за чего человек хуже воспринимает сигналы организма о насыщении. Результаты исследования "Использование смартфона во время еды увеличивает потребление калорий" опубликовали в журнале Physiology&Behavior.

Диетолог рекомендует не совмещать прием пищи с другими занятиями и по возможности сосредотачивать внимание непосредственно на еде.

Ранее Российское общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций, в котором предложило ввести понятие "сверхожирение" для пациентов с индексом массы тела от 50 и выше. Ожирением предлагают считать ИМТ от 30. Для таких пациентов перед операцией рекомендовано снизить вес минимум на 5% с участием мультидисциплинарной команды.

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