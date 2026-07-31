Хирург Алексанян назвал позитивным шагом маммопластику по ОМС для кормящих мам

Россиянки призвали власти сделать бесплатными операции по коррекции груди для кормящих матерей. Стоит ли государству финансировать такой вид пластики и зачем это необходимо, разбиралась Москва 24.

Мера поддержки

Жительницы России выступили с инициативой включить в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) маммопластику – операцию по коррекции груди, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. При этом решение могло бы коснуться кормящих мам, которые вырастили троих и более детей, уточнила она.



По словам парламентария, инициативу женщины поддержали в ходе специального опроса. Участниц спрашивали, какие меры поддержки помогли бы им продлить период кормления грудью. В числе вариантов также фигурировали денежные выплаты и предоставление дополнительного выходного дня.





Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Знаете, что выбрали? Новые груди. Операции по улучшению груди.

Кроме того, в Госдуме обсуждается реализация законопроекта о защите прав женщин, кормящих детей в общественных местах. По словам Буцкой, инициатива продиктована случаями, когда россиянок просили покинуть те или иные заведения в этот момент.



Документ пока не внесен на рассмотрение из‑за отсутствия необходимых отзывов, однако депутат уверена, что требования по созданию условий для кормления в итоге закрепят законодательно. В таком случае заведения без отдельной комнаты должны будут оборудовать специальное место, например, с ширмой, объяснила Буцкая.

Ранее депутат выступила за продажу детских молочных смесей исключительно по рецепту. Она назвала такой продукт "инородным", а также напомнила, что у него есть в том числе противопоказания и побочные эффекты. Кроме того, смесь якобы вызывает диабет, ожирение и аутизм, утверждала Буцкая.

Однако врач-педиатр Елена Мескина отметила в беседе с Москвой 24, что представленные на рынке смеси достаточно безопасны. В то же время перед тем, как принять решение заменить грудное молоко на искусственное, стоит спросить совет у специалиста, подчеркнула она.

"Операция не нужна"

Однако председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова выразила мнение, что подобные хирургические вмешательства не стоит включать в ОМС.

"На мой взгляд, эта операция не нужна мамам. Это лишние риски, наркоз и операционное вмешательство в организм женщины, которая только что родила ребенка. Зачем рисковать жизнью?" – отметила она в беседе с Москвой 24.

Согласно мнению эксперта, коррекция груди – эстетическая процедура, которую женщине при желании лучше сделать после того, как она вырастит детей.



(лечение лишнего веса с помощью хирургии. – Прим. ред.) . Каждая женщина должна сама для себя решить, хочет ли она вернуть молодость и красоту. Но не все мужчины любят женщин после пластических операций. Если женщина хочет, она может это сделать за деньги, как сейчас, но не за счет ОМС. Возможно, мое мнение не совпадает с мнением других женщин нашей страны.

Ольга Вострикова председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре Это как подтяжка лица или бариатрические операции. Каждая женщина должна сама для себя решить, хочет ли она вернуть молодость и красоту. Но не все мужчины любят женщин после пластических операций. Если женщина хочет, она может это сделать за деньги, как сейчас, но не за счет ОМС. Возможно, мое мнение не совпадает с мнением других женщин нашей страны.

В свою очередь, пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал Москве 24, что такую операцию можно проводить не менее чем через полгода после завершения лактации.

"Не всегда это нужно, однако женщины часто переживают в связи с перестройкой гормонального фона и решаются на такие вещи. Сколько раз было, когда специалисты отговаривали, а потом пациентки благодарили, что вовремя остановили", – отметил он.

По словам врача, при подтяжке груди остаются рубцы, которые не всегда выглядят эстетично.

"В них способны попасть молочные протоки, и при следующем кормлении возможны проблемы, например мастит. Поэтому, когда женщина родила троих и больше не собирается, тогда можно подумать об операции. В случаях если эстетически есть неудовлетворенность – это больше психологические проблемы, чем функциональные", – добавил хирург.



В то же время практически всегда грудное вскармливание влечет за собой визуальные изменения груди. Полностью сохранить ее изначальный вид после лактации не удается, указал Алексанян.



(состояние, при котором опускаются мягкие ткани молочных желез и меняется положение сосково-ареолярного комплекса. – Прим. ред.) остаются.

Тигран Алексанян пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Во время беременности человек поправился на 15–20 килограммов, потом похудел, начались отеки и так далее – поэтому последствия. И редко бывает, когда после беременности все стягивается на место, как минимум какие-то растяжки и птозостаются.

При этом включение услуги в систему ОМС может стать позитивным шагом с точки зрения психоэмоционального состояния женщины. А этот аспект имеет важное значение для общества в целом, заключил Алексанян.

