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21 сентября, 08:07

Политика

"Единая Россия" лидирует на выборах в ГД после обработки 90,43% протоколов

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

"Единая Россия" набирает по партийным спискам на выборах в Госдуму 57,86% голосов после обработки 90,43% протоколов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные ЦИК.

Следом идут КПРФ с 13,84%, ЛДПР, получившая 8,90% голосов, а также партия "Новые люди" с 7,94%. В это же время "Справедливая Россия" не набирает 5% голосов, получая 4,95%.

При этом "Единая Россия" улучшила результат на выборах в Госдуму по сравнению с 2021 годом. За партию проголосовали больше избирателей, чем на предыдущих парламентских выборах. В частности, по федеральному округу партия в 2021 году получила 49,82% голосов. Тогда же кандидаты одержали победу в 198 одномандатных округах.

Выборы депутатов ГД девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Окончательные итоги будут подведены не раньше 25 сентября, указывали в ЦИК.

В штабе "Единой России" прошла церемония подведения предварительных итогов выборов

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