21 сентября, 13:09Политика
Путин высоко оценил результаты работы Госдумы восьмого созыва
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин высоко оценивает результаты работы депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что глава государства проведет встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой для подведения итогов выборов. Информация о формате встречи появится позднее.
Кроме того, российский президент встретится с главами парламентских фракций по итогам голосования. Формат мероприятия также неизвестен.
Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,32%, всего проголосовали 62,6 миллиона россиян.
По предварительным данным, "Единая Россия" получила 57,83% голосов, КПРФ – 13,81%, ЛДПР – 8,98%, "Новые люди" – 7,96%. Окончательные итоги кампании подведут не раньше 25 сентября.
ЦИК назвала лидирующие партии по предварительным итогам выборов в Госдуму