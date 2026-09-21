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21 сентября, 13:09

Политика

Путин высоко оценил результаты работы Госдумы восьмого созыва

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин высоко оценивает результаты работы депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что глава государства проведет встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой для подведения итогов выборов. Информация о формате встречи появится позднее.

Кроме того, российский президент встретится с главами парламентских фракций по итогам голосования. Формат мероприятия также неизвестен.

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,32%, всего проголосовали 62,6 миллиона россиян.

По предварительным данным, "Единая Россия" получила 57,83% голосов, КПРФ – 13,81%, ЛДПР – 8,98%, "Новые люди" – 7,96%. Окончательные итоги кампании подведут не раньше 25 сентября.

ЦИК назвала лидирующие партии по предварительным итогам выборов в Госдуму

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