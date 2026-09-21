Путин проведет встречу с главами фракций по итогам выборов в Госдуму

Фото: пресс-служба президента Российской Федерации

Владимир Путин проведет встречу с главами парламентских фракций по итогам выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что такая встреча всегда проводится после выборов. О формате станет известно позднее.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва и кампании в регионах прошли в России с 18 по 20 сентября. Как уточнили в Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК), окончательные итоги станут известны не ранее 25 сентября.

Путин подчеркивал, что думские выборы являются очень важным внутриполитическим событием страны. Глава государства призывал россиян реализовать свое конституционное право, приняв обдуманное и ответственное решение.

