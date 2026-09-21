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21 сентября, 14:49

Экономика

Минфин России пока не принял решения о введении НДС на операции через СБП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минфин России пока не принял решения о введении НДС на операции через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума, передает ТАСС.

По его словам, вопрос необходимо проработать с Банком России.

"Сейчас мы пока к нему (к вопросу о введении НДС на операции через СБП. – Прим. ред.) не возвращались. Безусловно, осенью, конечно, этот вопрос тоже проработаем и какое-то решение по нему примем", – сказал Сазанов.

Ряд платежных операций и банковских услуг стали облагаться налогами с 1 января. Льготный режим НДС был отменен на выпуск и обслуживание карт, эквайринг и обработку информации по картам.

При этом налогом на добавочную стоимость не облагаются операции по переводу средств по счетам, включая операции, проведенные в рамках СБП.

Россияне станут больше платить за обслуживание банковских карт в 2026 году

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