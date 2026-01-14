Минфин назвал облагаемые НДС платежные операции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ряд платежных операций и банковских услуг с 1 января 2026 года стали облагаться налогами. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Минфина России в адрес Центробанка.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, льготный режим налога на добавленную стоимость (НДС) отменен на услуги по выпуску и обслуживанию карт, эквайрингу и обработке информации по картам.

При этом НДС не облагаются операции по переводу средств по счетам, включая операции в рамках Системы быстрых платежей (СБП).

"В письме делается упор на то, что налогообложение НДС касается только карточных операций", – объяснил профессор РАНХиГС Алексей Войлуков.

По словам экспертов, изменения в налоговом законодательстве приведут к росту эквайринговых комиссий для бизнеса. Для частичной компенсации нагрузки Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 января текущего года снизила тарифы на услуги "Мира".

Участники рынка говорят о вероятном росте комиссии, которая взимается банками. В это же время существует неопределенность в налогообложении межбанковских расчетов и альтернативных платежных сервисов. Кроме того, эксперты указывают на крайне сжатые сроки для адаптации к новым правилам.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что за счет повышения НДС с 20 до 22% удалось достичь сбалансированности федерального бюджета. При этом повышение налогов не будет вечным – в будущем размеры выплат должны будут снижаться, объяснил президент.

Он добавил, что при повышении налогов появляется искушение уйти от этого. Поэтому задачей страны в том числе является избавление от теневой экономики и от неуплаты налогов.

