18 декабря, 15:24

Экономика

ФАС заявила, что изменение НДС не является основанием для подорожания продуктов

Фото: depositphotos/minervastock

Изменение налога на добавленную стоимость (НДС) не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

В ведомстве напомнили, что ставка НДС для таких товаров по-прежнему составит 10%. Соответствующее письмо направлено в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети.

ФАС обратила внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения стоимости непродовольственных и продовольственных товаров. Представители службы также предупредили, что требования антимонопольного законодательства в торговле должны соблюдаться неукоснительно. В случае нарушений будут приняты меры реагирования.

Закон о повышении НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года уже подписал Владимир Путин. Льготная ставка в 10% сохранилась для продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей, периодических изданий, книг и племенных сельскохозяйственных животных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение об увеличении налога обоснованным и необходимым. Однако он подчеркнул, что пока нет понимания, как долго будет действовать 22-процентная ставка.

Российские компании начали подготовку к переходу на повышенный НДС

экономикаеда

