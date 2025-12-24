Желтый уровень опасности объявлен в Москве с 25 декабря из-за снега и ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе с 21:00 25 декабря до 21:00 26 декабря из-за снега и ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам, ночью и днем 26 декабря столицу накроют порывы западного и северного ветра до 15 метров в секунду. Кроме того, ожидается метель.

Синоптики отметили, что на дорогах образуется гололедица, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ранее о сильном снегопаде в ночь на 26 декабря предупредили в столичном управлении МЧС. На фоне ожидающейся непогоды водителям рекомендовано парковаться только в безопасных местах и быть внимательными при управлении автомобилем, а пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

При этом из-за похолодания в Москве скорректировали работу системы отопления. Специалисты повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях.

