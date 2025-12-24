Форма поиска по сайту

24 декабря, 11:55

Общество

Оттепель ожидается в столичном регионе в конце рабочей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К концу рабочей недели Москву ожидает потепление до плюс 1 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он объяснил, что воздушные массы будут поступать не с севера и северо-востока, а с северо-запада – со стороны Атлантики, откуда всегда приходит теплый воздух. Поэтому уже в среду, 24 декабря, столбики термометров в Москве покажут до минус 5 – минус 6 градусов. При этом днем ранее температура в столице была на 6 градусов ниже нормы.

"В четверг (25 декабря. – Прим. ред.) уже даже оттепельная погода, минус 1 – минус 6 (градусов. – Прим. ред.)", – цитирует синоптика РИА Новости.

В пятницу, 26-го числа, будет от минус 2 до плюс 1 градуса, а затем ожидается очередное понижение температуры. Что подтвердила и ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее прогнозу, вечером 24 декабря в столице будет от минус 5 до минус 7 градусов. На следующий день ожидается небольшой снег и легкие морозы. В частности, ночью по области температура опустится до минус 10 градусов. Днем 25-го числа температура поднимется до минус 1 – минус 3 градусов, а по области – до минус 6.

"Наиболее неблагоприятным днем будет пятница (26 декабря. – Прим. ред.). Ночью местами сильный снег, возможна метель. Днем временами снег. Температура существенно повысится", – цитирует Позднякову Агентство "Москва".

По ее словам, ночью в городе будет от минус 1 до минус 3 градусов, а днем ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. По области значения составят от минус 4 до плюс 1. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

"Поэтому эффективная температура будет градуса на 2–3 ниже того, что показывают термометры на метеоплощадках", – сказала Позднякова.

Затем ожидаются облачная погода и небольшой снегопад. Днем в субботу, 27 декабря, столбики термометров покажут от минус 1 до минус 6 градусов. Затем температура воздуха будет постепенно снижаться, в воскресенье и понедельник, 28 и 29 декабря, ночью ожидается 5–10 градусов мороза, а днем – 3–8 градуса ниже нуля.

Ранее синоптики предупреждали москвичей, что последние ночи уходящего года будут холодными. Например, минувшей ночью, 24 декабря, холоднее всего было в подмосковных Черустях, где фиксировали минус 24,7 градуса. При этом в Можайске столбики термометров показали минус 16,5 градуса, а на ВДНХ – минус 16,1 градуса.

Из-за резкого похолодания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы скорректировали работу системы отопления. В теплосетях была повышена температура магистрального теплоносителя.

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала декабря

