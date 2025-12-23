Форма поиска по сайту

23 декабря, 13:12

Город

Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за похолодания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В столичном регионе температура воздуха резко снизилась, в связи с этим заранее скорректировали работу системы отопления. Была повышена температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях", – отметил вице-мэр.

По его словам, технологические режимы выбирают в соответствии с температурой. При этом задания на изменение выдаются заблаговременно – на основании краткосрочного прогноза погоды.

Бирюков также уточнил, что регулирование отпуска тепла обеспечивается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме.

Минувшая ночь, с 22 на 23 декабря, стала самой холодной в столице с начала месяца. На ВДНХ температура воздуха упала до минус 10,7 градуса, а в подмосковном Сергиевом Посаде – до минус 12,7 градуса, что на 2 градуса холоднее климатической нормы месяца.

Накануне резкого похолодания "Россети Московский регион" ввели режим повышенной готовности. Для ликвидации возможных перебоев в электроснабжении и повреждений энергооборудования в готовность были приведены 303 бригады.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала, что в новогодние каникулы высота снежного покрова в Москве будет достигать 10 сантиметров. При этом 31 декабря ожидается достаточно морозная погода.

Температуру увеличат в батареях московских квартир из-за похолодания

