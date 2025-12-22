Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 17:30

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Позднякова: снежный покров в Москве достигнет 10 см в новогодние праздники

Синоптик предположила, насколько снежной будет погода на январских праздниках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода в период новогодних каникул с большой вероятностью позволит жителям столицы покататься на санках и лыжах. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, характер погоды начнет меняться уже к вечеру 22 декабря, так как к границе Московской и Тверской областей подошел холодный атмосферный фронт.

"При этом в ночь на вторник в Москве ожидается минус 11–13 градусов, а в ночь со вторника на среду – до минус 12–14. Дорога будет очень скользкой, также начнет идти небольшой снег", – отметила эксперт.

По мнению Поздняковой, отрицательная температура сохранится в дневные часы до четверга включительно. В пятницу, 26-го декабря, к Московскому региону приблизится теплый фронт, который принесет еще большее количество снега. Благодаря этому сформируется покров, который полностью закроет землю.

С большой вероятностью он сохранится до новогодней ночи, потому что до 31 декабря ожидается достаточно морозная погода. И в новогодние каникулы, скорее всего, температура в Москве будет колебаться в пределах минус 5–10 градусов. При этом периодически может идти снег.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

При этом синоптик не исключила вероятности, что в новогодние каникулы высота снежного покрова будет достигать 10 сантиметров.

"Для любителей покататься на лыжах этого вполне хватит. Детям же будет особенно весело, потому что горки покроются пушистым снегом, который еще немного прихватит морозом. Так что санки можно доставать", – подчеркнула эксперт.

Ранее выяснилось, что декабрь 2025 года может стать одним из самых малоснежных с начала XXI века. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в этот список также вошли последние месяцы 2007 и 2019 годов.

Читайте также


Трошина Любовь

обществопогодаэксклюзив

Главное

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика