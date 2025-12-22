Синоптик Позднякова: снежный покров в Москве достигнет 10 см в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода в период новогодних каникул с большой вероятностью позволит жителям столицы покататься на санках и лыжах. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, характер погоды начнет меняться уже к вечеру 22 декабря, так как к границе Московской и Тверской областей подошел холодный атмосферный фронт.

"При этом в ночь на вторник в Москве ожидается минус 11–13 градусов, а в ночь со вторника на среду – до минус 12–14. Дорога будет очень скользкой, также начнет идти небольшой снег", – отметила эксперт.

По мнению Поздняковой, отрицательная температура сохранится в дневные часы до четверга включительно. В пятницу, 26-го декабря, к Московскому региону приблизится теплый фронт, который принесет еще большее количество снега. Благодаря этому сформируется покров, который полностью закроет землю.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" С большой вероятностью он сохранится до новогодней ночи, потому что до 31 декабря ожидается достаточно морозная погода. И в новогодние каникулы, скорее всего, температура в Москве будет колебаться в пределах минус 5–10 градусов. При этом периодически может идти снег.

При этом синоптик не исключила вероятности, что в новогодние каникулы высота снежного покрова будет достигать 10 сантиметров.

"Для любителей покататься на лыжах этого вполне хватит. Детям же будет особенно весело, потому что горки покроются пушистым снегом, который еще немного прихватит морозом. Так что санки можно доставать", – подчеркнула эксперт.

Ранее выяснилось, что декабрь 2025 года может стать одним из самых малоснежных с начала XXI века. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в этот список также вошли последние месяцы 2007 и 2019 годов.

