"Россети Московский регион" ввели режим повышенной готовности из-за похолодания

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

"Россети Московский регион" ввели режим повышенной готовности в преддверии ожидаемого резкого похолодания. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Ожидается, что ночью (23 декабря. – Прим. ред.) температура воздуха опустится до минус 15 (градусов. – Прим. ред.), днем (23-го числа. – Прим. ред.) столбики термометров покажут до минус 10 (градусов. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Для ликвидации возможных перебоев в электроснабжении и повреждений энергооборудования в готовность приведены 303 бригады, включая 1 198 специалистов, 363 единицы спецтехники и 182 передвижных дизель-генератора общей мощностью 71 мегаватт.

Кроме того, энергетики находятся в постоянном информационном взаимодействии с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также с метеорологическими службами Гидрометцентра.

"Ведется постоянный онлайн-мониторинг погодных условий", – отметили в компании.

Ранее столичный Дептранс призывал водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за ожидаемой гололедицы в Москве. Кроме того, нужно быть внимательным на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

По данным синоптиков, 26 декабря в Москве сформируется снежный покров, который продержится до Нового года.

