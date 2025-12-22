Предновогодний снежный покров сформируется в Москве 26 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Снежный покров, который продержится до Нового года, сформируется в Москве 26 декабря. Об этом Агентству "Москва" сообщила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, снег будет идти в течение всей недели, однако наиболее интенсивные осадки ожидаются 26-го числа.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве в среду, 24 декабря, ожидаются январские морозы до минус 10–15 градусов. Метеорологи назвали этот день самым холодным в столице.

Из-за этого ожидаются изменения в атмосферном давлении в Москве. 22 декабря показатель будет ниже нормы на 4 единицы, а на следующий день он повысится на 10 единиц, то есть до 758 миллиметров ртутного столба.

