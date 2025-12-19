Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 07:57

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Позднякова: в Москве 31 декабря ожидаются снег и до минус 10 градусов

Синоптик рассказала о погоде на Новый год в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

31 декабря в Москве прогнозируется снег, а также морозы до минус 5–10 градусов. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик уточнила, что температура будет отрицательной как в последний день 2025 года, так и в ночь на 1 января.

"Так что есть надежда встретить Новый год со всеми атрибутами зимы: снежком и морозом", – указала Позднякова.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что снежный покров в Новый год может достичь 4–7 сантиметров.

"По предварительным прогнозам, минусовые температуры сохранятся до конца декабря, пройдут снегопады", – добавил метеоролог.

Ранее синоптики заявляли, что декабрь 2025 года в Москве может стать одним из самых малоснежных с начала XXI века как по количеству выпавших осадков, так и по высоте снежного покрова.

На данный момент в столице за месяц выпало 13 миллиметров осадков, а максимум снежного покрова составил 3 сантиметра. В антилидерах по количеству снега также находятся декабрь 2007 года с 14 миллиметрами осадков и декабрь 2019-го с максимальной высотой снежного покрова в 4 сантиметра.

Текущий декабрь станет одним из самых малоснежных в Москве с начала века

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика