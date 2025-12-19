Синоптик Позднякова: в Москве 31 декабря ожидаются снег и до минус 10 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

31 декабря в Москве прогнозируется снег, а также морозы до минус 5–10 градусов. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик уточнила, что температура будет отрицательной как в последний день 2025 года, так и в ночь на 1 января.

"Так что есть надежда встретить Новый год со всеми атрибутами зимы: снежком и морозом", – указала Позднякова.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что снежный покров в Новый год может достичь 4–7 сантиметров.

"По предварительным прогнозам, минусовые температуры сохранятся до конца декабря, пройдут снегопады", – добавил метеоролог.

Ранее синоптики заявляли, что декабрь 2025 года в Москве может стать одним из самых малоснежных с начала XXI века как по количеству выпавших осадков, так и по высоте снежного покрова.

На данный момент в столице за месяц выпало 13 миллиметров осадков, а максимум снежного покрова составил 3 сантиметра. В антилидерах по количеству снега также находятся декабрь 2007 года с 14 миллиметрами осадков и декабрь 2019-го с максимальной высотой снежного покрова в 4 сантиметра.