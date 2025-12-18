Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 11:33

Общество

Морозы до минус 14 градусов ожидаются в Центральной России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Морозы ожидаются в Центральной России в середине следующей недели. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик сослался на данные прогностической карты, на которой видно, что ночью 24 декабря минимальная температура в Центральной России будет колебаться от минус 9 до минус 14 градусов. В Москве прогнозируется минус 10 градусов.

При этом до конца недели столбик термометра в столице будет держаться в районе 0 градусов. В пятницу, 19 декабря, ожидается пасмурная погода. Осадки в виде мокрого снега возможны лишь на севере и северо-востоке Подмосковья. Воздух в этот день в Москве прогреется до плюс 1 градуса.

В выходные дни, 20–21 декабря, температура будет находиться в пределах от минус 2 до плюс 2 градусов. В воскресенье в Москве может потеплеть до плюс 3 градусов. Ночью и утром возможна гололедица.

В последние дни декабря синоптики прогнозируют усиление морозов и снегопады, благодаря которым будет сформирован снежный покров.

"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 18 декабря

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика