Морозы до минус 14 градусов ожидаются в Центральной России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Морозы ожидаются в Центральной России в середине следующей недели. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик сослался на данные прогностической карты, на которой видно, что ночью 24 декабря минимальная температура в Центральной России будет колебаться от минус 9 до минус 14 градусов. В Москве прогнозируется минус 10 градусов.

При этом до конца недели столбик термометра в столице будет держаться в районе 0 градусов. В пятницу, 19 декабря, ожидается пасмурная погода. Осадки в виде мокрого снега возможны лишь на севере и северо-востоке Подмосковья. Воздух в этот день в Москве прогреется до плюс 1 градуса.

В выходные дни, 20–21 декабря, температура будет находиться в пределах от минус 2 до плюс 2 градусов. В воскресенье в Москве может потеплеть до плюс 3 градусов. Ночью и утром возможна гололедица.

В последние дни декабря синоптики прогнозируют усиление морозов и снегопады, благодаря которым будет сформирован снежный покров.

