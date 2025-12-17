Желтый уровень опасности продлили в Московском регионе из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности продлили на три дня в Москве и Подмосковье из-за возможного образования гололедицы на дорогах, передал ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Действие желтого уровня продлено до 21:00 субботы, 20 декабря", – отметили в сообщении.

По данным синоптиков, в ночь на 18 декабря в столичном регионе, преимущественно в Московской области, могут пройти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москву придет похолодание. Уже к 24–25 декабря по ночам столбики термометров могут показывать от минус 5 до минус 8 градусов. Выпавший снег таять не будет, поэтому снежный покров сохранится.