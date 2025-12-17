Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Декабрь в Москве завершится дефицитом осадков. Такое мнение высказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Она указала, что с начала месяца выпало 12,5 миллиметра осадков, то есть 24% от нормы. Также синоптик напомнила, что в городе наблюдался скудный снежный покров. По словам Поздняковой, его высота не превышала 3 сантиметров.

Метеоролог обратила внимание на то, что среднесуточная температура на базовой станции ВДНХ остается положительной – 0,2 градуса тепла. Она заявила, что этот показатель выше нормы на 4 градуса.

"Максимум дневной температуры пришелся на 12 декабря и составил 5,1 градуса. <...> Вся надежда на последнюю декаду, когда станет морознее, но месяц все равно завершится дефицитом осадков", – заключила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что снег и морозы вернутся в Москву в предновогоднюю неделю, в период с 23 по 24 декабря. Однако синоптик Михаил Леус спрогнозировал, что оттепель продлится в столичном регионе как минимум до середины третьей декады декабря.

