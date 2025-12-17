Синоптик Тишковец: снег и морозы могут вернуться в Москву в предновогоднюю неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снег и морозы вернутся в столицу в предновогоднюю неделю, в период с 23 по 24 декабря. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о потеплении, которое ожидается в Москве на этой неделе. По его словам, будет на 6–7 градусов выше нормы: столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла.

Метеоролог указал, что на этом фоне выпавший снег растает. В свою очередь, советник директора Гидрометцентра Юрий Варакин заявлял, что следующее похолодание – от 0 до минус 5 градусов – прогнозируется в столице не раньше 23 декабря.

Главной особенностью текущей декады декабря Вильфанд назвал постоянные колебания температуры в районе 0 градусов. Он предупредил, что это будет приводить к постоянному подмерзанию и оттаиванию влаги на поверхности.

В связи с этим он призвал быть предельно осторожным, особенно пешеходам на необработанных реагентами участках.

