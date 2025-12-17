Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 07:16

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Тишковец: снег и морозы могут вернуться в Москву в предновогоднюю неделю

Синоптик рассказал, когда снег и морозы могут вернуться в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снег и морозы вернутся в столицу в предновогоднюю неделю, в период с 23 по 24 декабря. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о потеплении, которое ожидается в Москве на этой неделе. По его словам, будет на 6–7 градусов выше нормы: столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла.

Метеоролог указал, что на этом фоне выпавший снег растает. В свою очередь, советник директора Гидрометцентра Юрий Варакин заявлял, что следующее похолодание – от 0 до минус 5 градусов – прогнозируется в столице не раньше 23 декабря.

Главной особенностью текущей декады декабря Вильфанд назвал постоянные колебания температуры в районе 0 градусов. Он предупредил, что это будет приводить к постоянному подмерзанию и оттаиванию влаги на поверхности.

В связи с этим он призвал быть предельно осторожным, особенно пешеходам на необработанных реагентами участках.

Туман накрыл Москву из-за резкого потепления

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика