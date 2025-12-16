Циклон принесет в Москву теплый воздух

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Циклон, который приближается к центру европейской части России, принесет в Москву теплый воздух. Об этом в беседе с Москвой 24 сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что последние дни в столичном регионе была "январская" зима. Температура в Подмосковье временами опускалась до минус 15 градусов, а ночью стабильно держалась на уровне минус 5–6 градусов.

"Однако сейчас начинается новый этап потепления. К центру европейской России приближается циклон, и Москва оказывается на его восточной периферии. В этой зоне воздушные массы движутся против часовой стрелки, принося теплый воздух с юга и юго-запада", – поделился Вильфанд.

Это означает начало оттепели, которая продлится до конца недели, уверен синоптик. Уже во вторник, 16 декабря, температура закрепилась в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса. Кроме того, в некоторых районах столицы не исключен ледяной дождь.

"Это явление возникает, когда снежинки тают в более теплом слое воздуха на высоте 1 000–1 500 метров, а затем замерзают в холодном приземном слое, покрывая поверхность тонким слоем льда. Такие условия создают повышенную опасность гололеда и сильной скользкости, особенно во дворах и на пешеходных зонах", – предупредил он.

В целом до 20 декабря погода будет облачной, ожидается слабый западный или юго-западный ветер. Температура днем в Москве будет варьироваться от 0 до плюс 2 градусов и до плюс 3 градусов по области, а по ночам столбики термометров покажут от 0 до минус 2 градусов. Возможны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега или дождя.

Вильфанд отметил, что такая температура превышает климатическую норму на 6–7 градусов и более характерна для начала ноября. Кроме того, сформировавшийся к настоящему времени снежный покров оказался слишком мал и неустойчив – его высота составляет всего 1–3 сантиметра.

"При таких температурах и вероятных дождях он, скорее всего, растает или превратится в снежную кашу. По предварительным расчетам, вероятность понижения температуры до отрицательных значений существует на следующей неделе, но резких изменений пока не ожидается", – отметил синоптик.

Главной особенностью текущей декады декабря станут постоянные колебания температуры в районе 0 градусов. Это будет приводить к постоянному подмерзанию и оттаиванию влаги на поверхности.

"Поэтому стоит быть предельно осторожным, особенно пешеходам на необработанных реагентами участках: во дворах, на ступеньках и тротуарах", – резюмировал Вильфанд.

В столице продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, объявленный из-за ледяного дождя и гололедицы.

В условиях непогоды городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы и проводят необходимые регламентные работы. Пешеходов призывают быть внимательными и аккуратными на улице, а водителей – соблюдать скоростной режим и дистанцию.