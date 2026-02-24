Адвокат Борзенко: скриншоты при оформлении пробных подписок помогут защитить права в споре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Россиянам следует сохранять скриншоты всех условий при оформлении пробных подписок за символическую плату, чтобы защитить права при спорных списаниях. Об этом "Газете.ру" заявила адвокат Надежда Борзенко.

По ее словам, предложения с "подпиской за 1 рубль" часто сопровождаются автоматическим продлением и платными списаниями. Информация об этом может быть написана мелким шрифтом или размещена в отдельных разделах пользовательского соглашения. В таких случаях зафиксированные условия оформления услуги играют ключевую роль, указала собеседница издания.

Скриншоты страницы с описанием подписки, указанием цены после пробного периода, даты списания и порядка отказа от услуги нередко становятся основным доказательством в спорах с сервисами.

Борзенко сослалась на закон "О защите прав потребителей" и напомнила, что исполнитель обязан заранее и в доступной форме донести до потребителя полную информацию об услуге, в том числе ее стоимость и условия оплаты. Если такие сведения отсутствуют, клиент может потребовать возврата денег.

Адвокат добавила, что в случае конфликта рекомендуется сохранять электронные чеки и переписку со службой поддержки. Эти материалы можно использовать при обращении в сервис, контролирующие органы или суд.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что для обнаружения и отмены скрытых онлайн-подписок нужно найти в выписке транзакций повторяющиеся списания и отключить автопродление в настройках сервиса или в приложении банка. Он подчеркнул, что скрытые подписки по карте обычно маскируются под обычные покупки.