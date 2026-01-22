Сервис по отслеживанию платных подписок может появиться на "Госуслугах"

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

Члены фракции "Новые люди" предложили создать на портале "Госуслуги" сервис по отслеживанию платных подписок. Инициативу они направили на имя главы Минцифры России Максута Шадаева, сообщает издание "Абзац".

По словам парламентариев, при стремительно развивающейся цифровой экономике россияне оформляют большое число подписок на сервисы. Однако про некоторые из них люди забывают, а деньги продолжают списываться.

"Четверть граждан Российской Федерации платит за подписки, которые они сами не подключали (часто их оформили дети или другие члены семьи). В результате каждый месяц у людей незаметно уходят средства на неиспользуемые услуги", – подчеркнули депутаты.

Они указали, что в настоящее время существуют технологии сбора и сортировки финансовой информации от банков, мобильных операторов и платежных систем. Их также можно применять для вывода данных о подписках.

По мнению парламентариев, россияне могли бы в режиме единого окна просматривать полный список своих подписок и при необходимости быстро отключать их.

Ранее Минцифры России предложило приравнять электронные водительское и пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении на "Госуслугах" к бумажным версиям.

В частности, ведомство призвало расширить список юридически значимых электронных документов. Например, свидетельство о рождении в таком виде позволит сесть в транспорт, автоправа, СТС или полис ОСАГО помогут при проверке автомобильных документов сотрудниками ГАИ.

