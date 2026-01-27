Форма поиска по сайту

03:37

Общество

Резкое похолодание ожидается в Москве в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура в Москве опустится до минус 23 градусов в конце текущей недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Понижение температуры начнется с пятницы: в ночь на 30 января температура составит около 15–20 градусов ниже нуля. При этом в субботу, 31 января, температура опустится вплоть до минус 23 градусов.

По словам Вильфанда, понижение температуры связано с изменением циркуляции: воздушные массы будут поступать уже не с юга, а с северо-востока.

Городские службы Москвы усилили работу из-за ожидаемого снегопада, который продлится до четверга, 29 января. Больше всего снега выпадет во вторник и среду, 27 и 28-го числа.

Прирост снега в эти дни в столице может превысить половину месячной нормы. По мере выпадения снега специалисты будут проводить сплошное механизированное очищение проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с использованием противогололедной обработки.

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 27 января

