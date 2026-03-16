Al Hadath: взрывы прозвучали около аэропорта Мехрабад в Тегеране

Несколько мощных взрывов произошло около международного аэропорта Мехрабад на окраине иранской столицы Тегерана. Об этом сообщает издание Al Hadath.

Всего в районе воздушной гавани прозвучало по меньшей мере семь взрывов. Кроме того, у аэропорта вспыхнул крупный пожар.

Ночью 16 марта пожар также возник в районе международного аэропорта Дубая после прилета БПЛА. Возгорание началось из-за повреждения одного из топливных баков.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее объявил о проведении 50-й с начала эскалации в регионе волне ракетных атак на территорию Израиля и военные объекты США. Были атакованы американские базы, которые расположены в Эд-Дафре, Фуджайре, Эль-Джуфейре, Али аль-Салеме и Аль-Азраке.