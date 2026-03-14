КСИР осуществил 50-ю волну ракетных ударов по Израилю и объектам США

Фото: depositphotos/trekandshoot

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении 50-й с начала эскалации в регионе волне ракетных атак на территорию Израиля и военные объекты США, указано в специальном заявлении КСИР, опубликованном Fars.

В ходе выполнения операции "Правдивое обещание – 4" были атакованы базы армии США, которые расположены в Эд-Дафре, Фуджайре, Эль-Джуфейре, Али аль-Салеме и Аль-Азраке.

Помимо этого, КСИР заявил об ударах по радарам раннего предупреждения на израильской территории. Отмечается, что операция проводилась с "использованием разрушительных беспилотников".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что военная операция против Ирана будет завершена в довольно скором времени. Он назвал эти действия "краткосрочной экскурсией", которая предназначена для того, чтобы избавиться от "некоторых лиц".

