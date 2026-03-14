14 марта, 22:27

Политика

КСИР осуществил 50-ю волну ракетных ударов по Израилю и объектам США

Фото: depositphotos/trekandshoot

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении 50-й с начала эскалации в регионе волне ракетных атак на территорию Израиля и военные объекты США, указано в специальном заявлении КСИР, опубликованном Fars.

В ходе выполнения операции "Правдивое обещание – 4" были атакованы базы армии США, которые расположены в Эд-Дафре, Фуджайре, Эль-Джуфейре, Али аль-Салеме и Аль-Азраке.

Помимо этого, КСИР заявил об ударах по радарам раннего предупреждения на израильской территории. Отмечается, что операция проводилась с "использованием разрушительных беспилотников".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что военная операция против Ирана будет завершена в довольно скором времени. Он назвал эти действия "краткосрочной экскурсией", которая предназначена для того, чтобы избавиться от "некоторых лиц".

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

