Новости

Новости

29 апреля, 18:32

Происшествия

Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано в результате пенной атаки

Фото: РИА Новости/Борис Морозов

Открытое горение на всей территории НПЗ в Туапсе ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Пожарно-спасательным подразделениям удалось потушить пламя благодаря пенной атаке, уточнили в министерстве, добавив, что успешности операции поспособствовало в том числе оперативное увеличение численности спасателей и грамотное распределение сил по рабочим зонам.

В то же время пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края сообщила о восстановлении газоснабжения в одном из районов города. Как напомнили в ведомстве, труба, снабжающая природным топливом часть жителей микрорайона Грознефть, была перекрыта в целях безопасности.

В настоящее время специалисты продолжают работы по восстановлению инфраструктуры.

Пожар на НПЗ вспыхнул 28 апреля в результате отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе. Впоследствии огонь перекинулся на двухэтажный жилой дом, который был оперативно потушен.

Локализовать основной очаг удалось 29-го числа. Всего к операции по тушению были привлечены порядка 312 человек и 73 единицы техники.

На фоне случившегося на территории Туапсинского муниципального округа объявили режим ЧС регионального уровня. Владимир Путин получил доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации. Президент выразил обеспокоенность возможными экологическими последствиями из-за удара ВСУ.

В Туапсе эвакуировали жителей домов, расположенных рядом с горящим НПЗ

Читайте также


Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

