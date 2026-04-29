Новости

Новости

29 апреля, 19:39

В Кремле рассчитывают на продолжение работы ОПЕК+ после выхода ОАЭ

Москва ожидает, что ОПЕК+ продолжит свою деятельность после выхода ОАЭ из соглашения, поскольку этот формат эффективно регулирует мировые энергетические рынки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что структура дальше продолжит свою работу и мы продолжим свои контакты в рамках этой структуры с нашими партнерами", – отметил он.

Вместе с тем официальный представитель Кремля заверил, что Россия продолжит двустороннее сотрудничество с ОАЭ по вопросам энергетики.

Объединенные Арабские Эмираты выйдут из ОПЕК и альянса ОПЕК+ 1 мая. Данное решение, как отмечали СМИ, исходит из долгосрочного стратегического и экономического видения и интересов развития энергетического сектора ОАЭ.

Более того, оно подтверждает приверженность страны в качестве ответственного и надежного производителя, который ориентируется на будущее мировых энергетических рынков.

По мнению главы Минфина России Антона Силуанова, страну не ждут серьезные последствия из-за этой ситуации, так как выход ОАЭ из ОПЕК, наоборот, может снизить цены на нефть.

"Деньги 24": эксперт рассказал, как выход ОАЭ из ОПЕК отразится на мировом рынке нефти

