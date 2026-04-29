Новости

29 апреля, 13:24

Политика

Песков заявил, что РФ не планирует выходить из ОПЕК+

Фото: kremlin.ru

Россия не рассматривает возможность выхода из расширенного формата Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК+), сообщает News.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Нет", – сказал Песков.

При этом в беседе с журналистами пресс-секретарь президента выразил надежду, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ не приведет к завершению работы этого формата.

О решении Эр-Рияда стало известно 28 апреля. Отмечалось, что ОАЭ выйдут из ОПЕК с 1 мая 2026 года на основании долгосрочного стратегического и экономического видения и интересов развития энергетического сектора государства.

СМИ также писали, что тенденции в среднесрочной и долгосрочной перспективе указывают на продолжающийся рост мирового спроса на энергию. Однако, несмотря на выход из ОПЕК, ОАЭ будут вести ответственную политику и придерживаться стабильности рынка, указывали журналисты.

властьполитикаэкономика

