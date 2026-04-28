Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 1 мая 2026 года выходят из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+, сообщает WAM.

По данным агентства, решение исходит из "долгосрочного стратегического и экономического видения и интересов развития энергетического сектора ОАЭ", а также подтверждает приверженность страны в качестве ответственного и надежного производителя, который ориентируется на будущее мировых энергетических рынков.

В СМИ также указали, что тенденции в "среднесрочной и долгосрочной перспективе" указывают на продолжающийся рост мирового спроса на энергию. Однако несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ будут вести ответственную политику и придерживаться стабильности рынка, принимая во внимание глобальный спрос и предложение на нефть. Страна также продолжит инвестировать в энергетические цепочки.

Решение было принято на фоне энергетического кризиса, который возник после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль объявили о начале совместной операции против Ирана в конце февраля, нанеся превентивный удар по Исламской Республике. Ответной мерой послужили ракетные атаки по еврейскому государству и американским базам, расположенным в странах Ближневосточного региона.

По информации источников в спецслужбах Исламской Республики, пять стран Персидского залива, включая ОАЭ, предоставили США свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Речь также идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии.

Конфликт привел к закрытию Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти. В связи с этим стоимость российской нефти Urals превысила 116 долларов за баррель, что стало максимумом с 2013 года. Утверждалось, что цена нефти в порту Приморск на Балтике почти в два раза превышала средний уровень в 59 долларов за баррель, который закладывался в федеральный бюджет на 2026 год. При этом стоимость Urals в черноморском порту Новороссийск превышала 114 долларов.

