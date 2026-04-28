WAM: ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 16:07

Экономика
Главная / Новости /

ОАЭ выйдут из ОПЕК и ОПЕК+

Фото: ТАСС/AP/Lisa Leutner

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 1 мая 2026 года выходят из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+, сообщает WAM.

По данным агентства, решение исходит из "долгосрочного стратегического и экономического видения и интересов развития энергетического сектора ОАЭ", а также подтверждает приверженность страны в качестве ответственного и надежного производителя, который ориентируется на будущее мировых энергетических рынков.

В СМИ также указали, что тенденции в "среднесрочной и долгосрочной перспективе" указывают на продолжающийся рост мирового спроса на энергию. Однако несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ будут вести ответственную политику и придерживаться стабильности рынка, принимая во внимание глобальный спрос и предложение на нефть. Страна также продолжит инвестировать в энергетические цепочки.

Решение было принято на фоне энергетического кризиса, который возник после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль объявили о начале совместной операции против Ирана в конце февраля, нанеся превентивный удар по Исламской Республике. Ответной мерой послужили ракетные атаки по еврейскому государству и американским базам, расположенным в странах Ближневосточного региона.

По информации источников в спецслужбах Исламской Республики, пять стран Персидского залива, включая ОАЭ, предоставили США свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Речь также идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии.

Конфликт привел к закрытию Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти. В связи с этим стоимость российской нефти Urals превысила 116 долларов за баррель, что стало максимумом с 2013 года. Утверждалось, что цена нефти в порту Приморск на Балтике почти в два раза превышала средний уровень в 59 долларов за баррель, который закладывался в федеральный бюджет на 2026 год. При этом стоимость Urals в черноморском порту Новороссийск превышала 114 долларов.

Читайте также


экономиказа рубежом

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика