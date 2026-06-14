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14 июня, 10:42

Экономика

Китай нарастит поставку сертифицированных лекарств в Россию

Фото: depositphotos/kubais

Китай наращивает поставку в Россию сертифицированных лекарств. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Собеседник агентства уточнил, что КНР не может поставить в РФ ни единой таблетки, если нет на это соответствующего разрешения Минздрава. Процесс сертификации и адаптации занимает годы, это непростой процесс, подчеркнул Титов.

Между тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила цены на четыре жизненно важных лекарственных препарата. Речь идет о противоопухолевом препарате "Арейма" (международное непатентованное название "Камрелизумаб"), лекарстве для лечения анемии "Реблозил" (МНН "Луспатерцепт"), иммунодепрессанте "Арцерикс" (МНН "Гофликицепт") и противотуберкулезном препарате "Ракстеми" (МНН "Претоманид").

Решение о снижении стоимости делает лекарства более доступными для россиян. В медучреждения препараты будут поставляться по программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

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