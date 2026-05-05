Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 11:14

Общество

ФАС снизила цены на четыре жизненно важных лекарственных препарата

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Федеральная антимонопольная служба России снизила цены на четыре препарата, внесенных в список жизненно необходимых и важнейших. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Корректировка стоимости коснулась противоопухолевого препарата "Арейма" (международное непатентованное название "Камрелизумаб"), лекарства для лечения анемии "Реблозил" (МНН "Луспатерцепт"), иммунодепрессанта "Арцерикс" (МНН "Гофликицепт") и противотуберкулезного препарата "Ракстеми" (МНН "Претоманид").

Теперь цена упаковки "Реблозила" на 24% ниже минимальной в референтных странах и на 48% меньше средней стоимости в 2025 году.

Упаковка "Ареймы" подешевела на 43% по сравнению с референтными странами и на 11% относительно средней стоимости его продажи в прошлом году. В свою очередь, стоимость "Ракстеми" снижена на 96 и 24% соответственно.

Как пояснили в ФАС, снижение цен на оригинальные лекарства стало возможным благодаря включению их в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) в 2026 году, а также экономическому анализу, проведенному специалистами службы.

Данное решение сделает лекарства более доступными для российских граждан. При этом в медучреждениях препараты будут предоставляться по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Аналогичное решение ФАС ранее приняла в отношении четырех лекарств для лечения рака – "Даролутамид", "Лорлатиниб", "Капивасертиб", а также биоаналогового препарата "Пэгфилграстим". Стоимость этих медикаментов в среднем упала на 31% по сравнению со средней ценой их реализации в 2025 году. Более того, снижение составило 58% относительно минимальных цен в референтных для России странах.

В Минздраве подготовили новый перечень стратегически значимых лекарств

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика