11 февраля, 20:23

Общество

В России могут снизить региональные надбавки на лекарства

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Региональные надбавки на лекарства в России могут быть снижены. В Минюсте зарегистрировали соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об утверждении методики установления надбавок к ценам на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП). Сейчас к фактическим отпускным ценам на них предусмотрены три ценовые группы: лекарственные препараты до 100 рублей, от 100 до 500 рублей и более 500 рублей.

"Изменения предусматривают возможность для регионального исполнительного органа власти выделить в ценовой группе "свыше 500 рублей" несколько экономически обоснованных ценовых подгрупп", – говорится в сообщении.

Притом обязательным условием является снижение надбавок. Норма призвана поддержать стабильность цен на лекарственные препараты.

Кроме того, предусматривается ряд изменений по оптимизации процесса установления надбавок и возможность снижения административной нагрузки на организации оптовой и розничной торговли.

Ранее сообщалось, что в перечень жизненно важных препаратов могут внести препараты "Будесонид+Сальбутамол" и "Трастузумаб дерукстекан". Первый применяется для снятия симптомов и приступов удушья. Назначение второго препарата должно рассматриваться для узкой группы пациентов с метастатическим раком молочной железы. Сейчас он отсутствует в утвержденных клинических рекомендациях.

