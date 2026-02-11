Форма поиска по сайту

11 февраля, 23:20

Зеленский опроверг проведение выборов на Украине до 15 мая

Фото: ТАСС/EPA/POOL/SARAH MEYSSONNIER

Украинский лидер Владимир Зеленский опроверг проведение выборов президента и референдума на Украине до 15 мая. Тем не менее Киев готов рассмотреть любые предложения на этот счет со стороны США.

"Мы готовы работать с любыми графиками, которые будут предлагать американские коллеги, но если мы поднимаем вопрос референдума, должно быть понимание прекращения огня для этого. Потому что референдум – это как выборы, то есть нужна безопасность", – приводит ТАСС слова Зеленского, ссылаясь на украинские СМИ.

Президент Украины добавил, что ничего не знает о якобы намерениях огласить проведение выборов в стране 24 февраля.

Ранее газета Financial Times утверждала, что в эту дату Зеленский якобы может объявить о решении провести в стране выборы и референдум по мирному соглашению с Россией. Оба голосования, по информации журналистов, должны были состояться до 15 мая.

В Кремле скептически отнеслись к подобной информации, заявив, что пока рано рассуждать о сообщениях про возможные президентские выборы на Украине.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также опроверг подготовку к выборам и референдуму в мае. Парламентарий также выразил уверенность, что при проведении выборов Зеленский все равно не сможет переизбраться.

Песков рассказал, когда пройдет новый раунд переговоров по Украине

