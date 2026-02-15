Форма поиска по сайту

15 февраля, 04:39

Политика

Москва и Астана обсуждают даты визита Путина в Казахстан в 2026 году

Фото: kremlin.ru

Представители Москвы и Астаны прорабатывают даты визита Владимира Путина в Казахстан в текущем году по приглашению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом рассказал российский посол в Астане Алексей Бородавкин.

"Подобные ежегодные обмены визитами уже вошли в практику, в настоящее время осуществляется согласование его дат и ведется работа по субстантивному наполнению переговоров", – цитирует дипломата ТАСС.

Бородавкин выразил уверенность, что визит Путина в Казахстан придаст дополнительный импульс динамике развития сотрудничества Москвы и Астаны.

Токаев прибыл в Россию с официальным визитом в ноябре прошлого года. Он обсудил с Путиным ситуацию в мире и сотрудничество двух стран. Казахстанский президент также пригласил Путина с официальным визитом в республику в 2026 году.

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о создании совместных образовательных учреждений на территориях обоих государств. Кроме того, лидеры скрепили подписями Декларацию о стратегическом партнерстве между Россией и Казахстаном.

Также главы министерств иностранных дел обменялись нотами об учреждении российского консульства в Актау. Помимо этого, Москва и Астана договорились о завозе амурских тигров в Казахстан.

Москва и Астана приблизились к подписанию соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

