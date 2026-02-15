Собянин: система ПВО нейтрализовала семь БПЛА, направлявшихся к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали еще 7 беспилотников, которые днем в воскресенье, 15 февраля, летели в сторону Москвы. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Атака вражеских дронов начала фиксироваться утром 15 февраля. В общей сложности было нейтрализовано 12 беспилотников.

На этом фоне аэропорт Внуково временно отправлял и принималрейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения ограничений на использование воздушного пространства.

Аэропорт Домодедово также ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

