15 февраля, 21:58

Политика

Хиллари Клинтон назвала ошибкой США истечение срока ДСНВ

Фото: ТАСС/AP/Andres Kudacki

Вашингтон допустил ошибку, позволив договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истечь. Об этом заявил бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Она напомнила, что соглашение, подписанное во время президентства Барака Обамы, представляло собой значительное усилие по ядерному сдерживанию. Причем, как она подчеркнула, Россия предлагала продлить действие нормативов, указанных в договоре, на год после его истечения, но Белый дом отказался от этого предложения.

В связи с этим экс-госсекретарь выразила обеспокоенность нынешней позицией вашингтонской администрации, считающей необходимым привлечение Китая и других ядерных держав к переговорам по контролю над вооружениями. Несмотря на то, что это могло бы усилить возможные договоренности, в контексте истечения ДСНВ с Россией такие действия вызывают тревогу, пояснила Клинтон.

Вместе с тем она раскритиковала решение США о возобновлении испытания компонентов ядерного оружия, назвав это "ужасным развитием". Тем не менее политик выразила надежду на достижение договоренности по вопросу контроля над ядерными вооружениями в будущем.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. У Москвы и Вашингтона впервые за десятилетия не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

Владимир Путин предложил добровольное соблюдение центральных лимитов договора. Однако инициатива так и не получила официального ответа от американской стороны.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выступил за разработку нового улучшенного ДСНВ вместо его продления. Он отметил, что старый договор был плохо заключен Вашингтоном и серьезно нарушался.

