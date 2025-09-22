Путин: Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ

Фото: kremlin.ru

Россия намерена попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ.

"Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво", – отметил глава государства.

По словам президента, истечение Договора 5 февраля 2026 года означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал. Он отметил, что прямой отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что, по мнению РФ, также негативно сказалось бы и на обеспечении целей ДСНВ о нераспространении ядерного оружия.

При этом РФ готова в течение года после истечения Договора придерживаться его центральных количественных ограничений, уточнил Путин. Однако эта мера станет жизнеспособной только в том случае, если США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что американские власти готовы отказаться от контрмер, принятых ранее по ДСНВ, если Россия примет решение вернуться к своим обязательствам в рамках этого соглашения. Уточнялось, что Соединенные Штаты не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений Договора и продолжают их соблюдать.

Однако, как рассказывали в Кремле, Москва и Вашингтон не обсуждают договоренности по стратегическим наступательным вооружениям, в том числе по ракетам средней и меньшей дальности, противоракетной обороне и открытому небу.