Госдеп заявил о готовности США вернуться к исполнению ДСНВ

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Власти США готовы отказаться от контрмер, принятых ранее по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), если Россия примет решение вернуться к своим обязательствам в рамках данного соглашения. Об этом со ссылкой на доклад госдепа США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями сообщает РИА Новости.

Там отмечается, что США не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и продолжают их соблюдать. Кроме того, Вашингтон заблаговременно предупреждает Москву о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет, запущенных с подводных лодок.

Ранее в США заявили о готовности работать с Россией над соглашением на смену ДСНВ на период после 2026 года. В Белом доме также выразили надежду на то, что Москва не откажется от диалога относительно контроля над вооружением, как это было в период холодной войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобное заявление, сообщил, что в Кремле такие намерения оценивают позитивно. При этом рассматривать предложения американцев Россия будет только по дипломатическим каналам, заявил он.

