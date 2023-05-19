Эксперт назвал негативной инициативу американских сенаторов выйти из ДСНВ

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Предложение американских сенаторов-республиканцев о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) ухудшает ситуацию с ограничением вооружений, сообщает RT со ссылкой на директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева.

По его словам, такая инициатива обусловлена тем, что сейчас ДНСВ практически не работает, а переговоры по поводу нового соглашения не ведутся. При этом он выразил сомнение в выходе Вашингтона из соглашения.

"Это все-таки решение должно быть администрации Байдена. Но почему вряд ли будет выходить? Потому что неизвестна судьба нового соглашения: будет или не будет. От этого все будет зависеть. В целом ситуация развивается в негативную сторону в отношении ограничения вооружения", – заявил эксперт.

Накануне сенаторы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ. Один из авторов проекта сенатор Джим Риш заявил, что решение американского лидера Джо Байдена продлить ДСНВ с Россией привело к негативным последствиям и сократило безопасность союзников.

По словам сенатора, США должны быть готовы противостоять двум ядерным державам – РФ и Китаю.