Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ.

"Вынужден заявить сегодня, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю – не выходит из договора, а приостанавливает свое участие", – подчеркнул он.

Президент напомнил, что в начале февраля были обнародованы заявления Альянса с требованием выполнить условия ДСНВ. Путин назвал это театром абсурда. РФ знает, что Запад причастен к попыткам Киева ударить по базам стратегической авиации российской стороны, отметил он. Глава государства добавил, что использованные для этого БПЛА были созданы при участии натовских специалистов.

"Выступив со своим коллективным заявлением, НАТО фактически сделала заявку на то, чтобы стать участником Договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы с этим согласны, пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела", – сказал Путин.

Он добавил, что перед тем, как вновь начать обсуждать ДСНВ, РФ должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании. Кроме того, для возвращения в договор российской стороне нужно узнать, как будет учитываться совокупный ударный арсенал Североатлантического альянса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ДСНВ остается единственным гипотетически жизнеспособным документом в области контроля над вооружениями. Он подчеркнул, что РФ получает от США недостаточно намеков на диалог по договору.

После этого замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что американская сторона готова обсуждать с Россией ДСНВ. Она выразила надежду на то, что договор получится обсудить в отрыве от ситуации на Украине.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!