Путин заявил, что победить Россию на поле боя невозможно

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россию невозможно победить на поле боя.

Российский президент подчеркнул, что западные элиты не скрывают собственные цели нанести РФ стратегическое поражение. По мнению главы государства, Запад желает сделать противостояние глобальным.

Путин добавил, что западные страны хотят перевести локальный конфликт на Украине в более значительную фазу. Вместе с этим он заявил, что ответственность за разжигание противостояния за жертвы лежит и на Западе, и на киевском режиме. Для западных стран, считает российский лидер, украинский народ является чужим.

При этом российская сторона понимает цели Запада, подчеркнул глава государства. Президент заявил, что РФ будет реагировать на них соответствующе.

Между тем Путин назвал Украину порабощенной Западом. По словам президента РФ, западные страны готовили Киев к большой войне. Он утверждает, что они натаскивали офицеров украинских нацбатальонов, а также поставляли вооружение.



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