Песков заявил, что СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина

Фото: kremlin.ru

Кремль не станет аккредитовывать представителей иностранных СМИ из недружественных государств на послание Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается послания президента Федеральному собранию, то туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать", – заявил он.

Представитель Кремля добавил, что у иностранных представителей прессы будет возможность работать с помощью прямого эфира.

Владимир Путин огласит свое послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. По словам Пескова, на мероприятии ожидается присутствие российских военных – участников специальной военной операции на Украине.

Главный акцент в выступлении главы государства будет сделан на СВО, а также текущей ситуации в экономике и социальной сфере.



Путин огласит послание парламенту 21 февраля

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