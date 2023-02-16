Улицы в районе Гостиного двора перекроют в день оглашения послания Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Улицы в районе Гостиного двора перекроют в день оглашения послания Владимира Путина парламенту. Об этом информирует телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"21 февраля с 00:01 до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади", – говорится в сообщении.

Кроме того, парковка на территории перекрытий также будет недоступна.

Путин огласит свое послание 21 февраля в Гостином дворе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на встрече будут присутствовать военнослужащие РФ – участники СВО на Украине.

Главная тема мероприятия будет посвящена спецоперации, а также ситуации в экономике и социальной сфере. Песков уточнил, что на встречу не будут аккредитовывать журналистов иностранных СМИ из недружественных государств.

Путин огласит послание парламенту 21 февраля

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