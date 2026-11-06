Еврокомиссия создала постоянный офис по разработке санкций против России

Фото: 123RF.com/jorisvo

Еврокомиссия создала в своей структуре первый постоянный офис по санкциям, направленных против России. Об этом сообщила представитель организации Шивон Макгарри в ходе брифинга в Брюсселе, передает ТАСС.

По ее словам, офис займется разработкой ограничений на политическом уровне, а также их практическим применением и борьбой с обходом. Макгарри также подтвердила, что Еврокомиссия продолжает пытаться подготовить 22-й пакет санкций против России.

При этом возможные сроки его принятия она не назвала.

Ранее Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций, расширив черный список с 3,1 до 4,7 тысячи фигурантов. В новый пакет вошли 826 компаний и организаций, а также 743 физических лица. В результате общее число позиций в черном списке достигло 4 776.

Всем фигурантам запретили въезд в ЕС, их активы подлежат блокировке, а гражданам и юрлицам из Евросоюза запрещено поддерживать с ними какие-либо отношения. В частности, под ограничения подпал производитель газотурбинного оборудования "ОДК – Газовые турбины", а также "ОДК – Пермские моторы", выпускающие двигатели для гражданской и транспортной авиации, промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа.

Между тем евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ предположила, что ЕС может принять следующий, 23-й пакет санкций до конца 2026 года. При этом она раскритиковала ограничительные меры, назвав их самосаботажем, подрывающим экономику Европы.