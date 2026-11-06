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06 ноября, 16:48

Общество

Атмосферное давление в Москве достигло минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Атмосферное давление в Москве опустилось до минимальных значений – 743 миллиметров ртутного столба. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"С субботы (7 ноября. – Прим. ред.) будет постепенно расти, начиная от 750 миллиметров ртутного столба до 754 на следующей неделе", – добавил он.

Текущие значения Голубев связал с общей погодной обстановкой в городе. По словам синоптика, в ближайшие дни в Москве немного потеплеет, с северо-запада придет более теплый воздух. Это будет способствовать дальнейшему росту давления.

Ранее снег был зафиксирован на базовой метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ. Кроме того, первый временный снежный покров высотой 1 сантиметр наблюдался на метеостанции подмосковного Дмитрова.

Снег окончательно растает в начале следующей недели. В столице заметно потеплеет, а осадки прекратятся. Изменения в погоде станут заметны уже 9–10 ноября.

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