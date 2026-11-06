В РСТ заявили, что введение виз Молдавией не повлияет на турпоток из России

Фото: depositphotos/luckyuran​

Введение виз для россиян не отразится на выездном туристическом потоке из России в Молдавию. Направление занимает незначительную долю рынка, поэтому новые ограничения не повлияют на продажи туроператоров, сообщил РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов.

Абасов отметил, что, помимо туристических поездок, россияне посещают Молдавию транзитом или по личным причинам. В случае введения виз для таких путешественников может усложниться процедура пересечения границы из-за необходимости обращаться в консульство.

При этом с 2023 года по первое полугодие 2026-го в статистике российского турпотока по Молдавии фиксировались нулевые показатели. Таким образом, направление фактически выпало из числа измеримых туристических рынков, пояснил эксперт.

Ранее Черногория официально уведомила Россию о прекращении действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан от 24 сентября 2008 года. Документ перестал действовать с 1 ноября 2026-го.

В АТОР предупредили, что оформлять визу придется заранее, поскольку консульский сбор составит 35 евро, а прием документов организован лишь в восьми городах России, что создаст дополнительные сложности для жителей регионов.