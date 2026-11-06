Три автомобиля столкнулись на улице Сергея Макеева в Москве

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Авария с участием трех автомобилей произошла на улице Сергея Макеева в Москве, в районе дома 5, строения 9. На месте работают оперативные службы, сообщили в столичном Дептрансе.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено на протяжении одного километра. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Ранее на трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля Geely и грузовика на 35-м километре автодороги Кукуштан – Оса – Чайковский погибли четыре человека.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения.