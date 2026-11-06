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06 ноября, 16:36

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WP: умер политик и правнук нефтяного магната Джон Рокфеллер IV

Умер политик и правнук нефтяного магната Джон Рокфеллер IV

Фото: AP Photo/Tyler Evert

Американский политик Джон Джей Рокфеллер IV, правнук нефтяного магната Джона Рокфеллера, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В сенате США он в разное время стоял во главе комитета по торговле, науке и транспорту, комитета по делам ветеранов и комитета по разведке. В 2008 году Рокфеллер руководил двухпартийным расследованием сената, посвященным событиям, которые предшествовали войне в Ираке.

Рокфеллера избрали в сенат в 1984 году. В 2013-м он объявил об отставке перед выборами 2014 года, на которых проиграл.

При этом прадед политика Джон Рокфеллер основал нефтяной промышленный синдикат Standard Oil и был одним из первых в мире долларовых миллиардеров. В 2016 году журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей США. Рокфеллеры заняли в нем 23-е место с совокупным состоянием 11 миллиардов долларов.

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