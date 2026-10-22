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22 октября, 15:52

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Le Parisien: создатель видеоигры Stick Run Отто умер во время прямого эфира на Twitch

Cоздатель видеоигры Stick Run Мануэль Отто умер во время прямого эфира на Twitch

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Mwni1337

Немецкий стример и разработчик Мануэль Отто, создавший игру Stick Run, покончил собой во время прямой трансляции на платформе Twitch. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на газету Le Parisien.

Запись эфира видеосервис заблокировал и убрал из открытого доступа. Обстоятельства случившегося выясняют местные правоохранительные органы, начато расследование.

Представители команды проекта Stick Run опубликовали официальный пресс-релиз, в котором попросили аудиторию проявить сдержанность. Пользователей призвали не распространять непроверенные сведения и воздержаться от домыслов.

Stick Run выпущена в 2010 году, тогда Отто было 14 лет. Игра получила большую популярность, а ее аудитория увеличилась до 43 миллионов человек по всему миру.

Ранее умер актер Ар Джей Митт, сыгравший в сериале "Во все тяжкие" роль Уолтера Уайта – младшего. Ему было 34 года. По данным СМИ, он покончил с собой. Прощание с актером прошло в Техасе, в Браунсвилле, в Митт-центре. Это культурное пространство основал дедушка актера Рой Митт.

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